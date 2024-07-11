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أميركا تقر مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف مدفعية
12 يوليو 2024 00:13

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، عن مساعدة عسكرية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار أميركي.
جاء الإعلان بعد اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن.
وهذه المساعدات الجديدة هي الدفعة الحادية والستين من المعدات التي ستقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، بحسب الموقع الإلكتروني للبنتاغون.
كما أعلن الرئيس بايدن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات مشتركة مع ألمانيا ورومانيا وهولندا وإيطاليا لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا وتوفير خمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية، بما في ذلك بطاريات "باتريوت" وأنظمة "إس أيه إم بي /تي"، التي ستساعد في حل هذه المشكلة المتعلقة بحماية المدن الأوكرانية.
بحسب الإعلان، تظل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها، ملتزمون بتزويد أوكرانيا بقدرات دفاع جوي إضافية.
ومنذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف مساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار أميركي، وفقا لبيان للبنتاغون صدر في الثالث من يوليو الجاري.

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