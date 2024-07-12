قتلى ومفقودون بانهيارات أرضية في نيبال

فُقد 66 شخصاً على الأقل في وسط نيبال، جراء انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر، اليوم الجمعة.

وقال مسؤول منطقة شيتوان خيماناندا بوسال، إن "حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفهما انهيار تربة إلى نهر تريشولي". في حين تسببت الانهيارات الأرضية في أماكن أخرى في الدولة ذات التضاريس الجبلية في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وحشدت السلطات اليوم الجمعة قوات الجيش والشرطة للبحث عن الركاب المفقودين في نهر تريشولي في ساعات الصباح الأولى.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال عن حزنه إزاء تلك الكوارث ووجه الوكالات الحكومية بإجراء عمليات بحث وإنقاذ فعالة.



