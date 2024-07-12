الجمعة 12 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون بانهيارات أرضية في نيبال

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في نهر تريشولي، في موقع الانهيار الأرضي.
12 يوليو 2024 10:23

فُقد 66 شخصاً على الأقل في وسط نيبال، جراء انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر، اليوم الجمعة.

أخبار ذات صلة
قتلى ومفقودون جراء انهيارات أرضية في نيبال
قتلى في انهيارات أرضية بنيبال

وقال مسؤول منطقة شيتوان خيماناندا بوسال، إن "حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفهما انهيار تربة إلى نهر تريشولي". في حين تسببت الانهيارات الأرضية في أماكن أخرى في الدولة ذات التضاريس الجبلية في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.
وحشدت السلطات اليوم الجمعة قوات الجيش والشرطة للبحث عن الركاب المفقودين في نهر تريشولي في ساعات الصباح الأولى.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال عن حزنه إزاء تلك الكوارث ووجه الوكالات الحكومية بإجراء عمليات بحث وإنقاذ فعالة.

المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
نيبال
آخر الأخبار
موكوينا مدرباً للوداد
الرياضة
موكوينا مدرباً للوداد
اليوم 12:48
"أبوظبي للجودة": التفتيش على 48 ألف منتج خلال الربع الثاني
اقتصاد
"أبوظبي للجودة": التفتيش على 48 ألف منتج خلال الربع الثاني
اليوم 12:41
والد يامال توقع أن يكون نجله نجماً منذ ولادته
الرياضة
والد يامال توقع أن يكون نجله نجماً منذ ولادته
اليوم 12:31
«إمتاع» إسبانيا يعوض «إخفاق» باقي الكبار!
الرياضة
«إمتاع» إسبانيا يعوض «إخفاق» باقي الكبار!
اليوم 12:29
أرشيفية
الأخبار العالمية
الدفاعات الأوكرانية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©