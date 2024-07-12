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"الصحة العالمية" تدعو إلى مواصلة تلقي اللقاح ضد كوفيد

"الصحة العالمية" تدعو إلى مواصلة تلقي اللقاح ضد كوفيد
12 يوليو 2024 09:54

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن كوفيد-19 لايزال يودي حياة بنحو 1700 شخص أسبوعياً في أنحاء العالم، داعية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس.

وحذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية من خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات.

وقال في مؤتمر صحافي :"إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة".

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وأضاف :"توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهراً من آخر جرعة لهم".

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة.

المصدر: وام
منظمة الصحة العالمية
اللقاحات
كوفيد 19
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