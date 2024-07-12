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بريطانيا تكشف أول صندوق بريد أحمر يحمل رمز الملك تشارلز

بريطانيا تكشف أول صندوق بريد أحمر يحمل رمز الملك تشارلز
12 يوليو 2024 14:18

 شهد اليوم الجمعة الكشف عن أول صندوق بريد عمودي أحمر يحمل رمز الملك تشارلز، في استمرار لتقليد يعود تاريخه إلى ما يقرب من 175 عاماً.
وتم تثبيت الصندوق الجديد في شارع هاي ستريت في منطقة جريت كامبورن بوسط إنجلترا، وسيكون أطفال من مدرسة المنطقة أول من يرسل رسائل للملك عن اهتمامهم بالبيئة.
ويحمل صندوق البريد رمز الملك الذي يظهر على المباني الحكومية ويتكون من الحرفين سي وآر وهما الحرفان الأوليان من اسم تشارلز وكلمة ريكس، وهي كلمة ملك باللغة اللاتينية، مع رسم للتاج.
الصناديق العمودية الحمراء واحدة من أشهر العلامات التي تميز بريطانيا، وتظهر على عدد لا يحصى من البطاقات البريدية والهدايا التذكارية، ويوجد نحو 115 ألفاً منها في أنحاء البلاد.
وظهر أول صندوق بريد في خمسينيات القرن التاسع عشر، ويمكن تتبع عمر الصناديق من خلال الرموز الملكية التي تحملها، إذ يعود تاريخ أقدم صندوق بريد إلى عهد الملكة فيكتوريا.
ورغم تركيب صناديق جديدة منذ أن خلف الملك تشارلز ملكاً والدته في سبتمبر 2022، ظلت الصناديق التي كانت في المخزون تحمل رمز الملكة الراحلة.

 

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المصدر: رويترز
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