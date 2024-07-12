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الصين تكتشف مملكة يعود تاريخها لـ 2500 عام

الصين تكتشف مملكة يعود تاريخها لـ 2500 عام
12 يوليو 2024 16:05

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للتراث الثقافي اليوم الجمعة، عن اكتشاف أساسات بناء واسعة النطاق يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2500 عام في مدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين.

وحسب وكالة أنباء «شينخوا»، أوضحت الهيئة أن هذا الاكتشاف يمثل أول تأكيد لمثل هذه الهياكل من فترة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد) داخل المدينة، ما يوفر أدلة حاسمة في البحث عن عاصمة مملكة يويه القديمة.

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وتم الإعلان عن نتائج الاكتشافات في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، مسلطة الضوء على التطورات الرئيسية في إطار مشروع لاستكشاف علم الآثار في الصين.

وبالإضافة إلى مباني مملكة يويه، اكتشف علماء الآثار بقايا معمارية رفيعة المستوى من عهد أسرتي هان الغربية والشرقية (202 قبل الميلاد - 220 ميلاديا) في شاوشينغ.

 

المصدر: وام
الصين
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