مقتل 4 مهاجرين أثناء عبور القنال الإنجليزي

ذكر خفر السواحل الفرنسي أن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم، في القنال الإنجليزي، بعد انقلاب قاربهم.

وكان أكثر من 60 شخصاً، على متن القارب، قبالة الساحل الفرنسي الشمالي، بالقرب من مدينة «بولوني سور مير»، حيث تردد أن عدة أشخاص كانوا في المياه، حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحاً(0230 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم. وتم إنقاذ حوالي 63 مهاجراً في عملية شاركت فيها أربع سفن وطائرة مروحية، بما في ذلك قارب صيد، انتشل 14 من الأشخاص الذين واجهوا اضطرابات في القارب. وانتشل فريق طبي أربعة أشخاص، لكن لم يتمكن من إنقاذهم، طبقاً لما ذكره مسؤولو المقاطعة البحرية. وتم إعادة المجموعة الناجية من الأشخاص إلى بولوني وتقديم رعاية لهم من جانب خدمات الطوارئ. يشار إلى أن عام 2023 شهد عبور 29 ألفاً و437 شخصاً القنال الإنجليزي، وهو أقل بنسبة 36 % من عمليات العبور التي سجلت في عام 2022 بأكمله والتي بلغت 45 ألفاً و 774 شخصاً.