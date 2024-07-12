زلزال قرب ساحل بيرو

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالاً بقوة 5.7 درجة وقع قرب ساحل بيرو اليوم الجمعة، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وأفاد المعهد الجيوفيزيائي في بيرو بأن قوة الزلزال بلغت ست درجات فيما حدد مركزه في منطقة أريكيبا.

وقالت إدارة المسح والملاحة التابعة للبحرية في بيرو، إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وبيرو والإكوادور جزء من منطقة الحزام الناري في المحيط الهادي وهي منطقة واسعة حول المحيط الهادي معروفة بالأنشطة الزلزالية المتكررة بسبب الاحتكاكات بين الصفائح القارية.