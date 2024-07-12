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البندقية ترغب في الإبقاء على فرض رسوم دخول للزائرين

البندقية ترغب في الإبقاء على فرض رسوم دخول للزائرين
12 يوليو 2024 17:03

 ترغب مدينة البندقية في الإبقاء على فرض رسوم دخول للزائرين اليوميين، عندما تنقضي نهاية هذا الأسبوع فترة تجريبية للرسوم، وهي أول خطة من نوعها في العالم.
 وتعتزم المدينة وضع هذا الطلب في الاعتبار، في تسعيرها الجديد ومضاعفة الرسوم، من خمسة يوروهات، إلى ما يصل إلى عشرة يوروهات، عندما تكون المدينة التي تقع على ساحل البحر الأدرياتيكي في إيطاليا، مزدحمة، بشكل خاص، طبقاً لما قاله ميشيل زوين، المستشار المسؤول عن الشؤون المالية بالمدينة لصحيفة محلية.
 يشار إلى أن التجربة، التي استمرت نحو شهر، أدت إلى دخول أكثر من مليوني يورو إلى خزائن المدينة.
 وفي بعض الأيام، تم تسجيل أكثر من 25 ألف ضيف دفعوا رسوماً. وذكر زوين، في مقال، نشرته صحيفة «إل جازيتينو» أنه من عام 2025، فصاعداً، سيتم تطبيق «سعر أساسي» على الزوار النهاريين، في بعض الأوقات، غير أنه في الأيام التي تشهد ضغطاً على مرافق المدينة، سيتعين على الزوار دفع سعر أقصى قدره عشرة يوروهات.

المصدر: د ب أ
البندقية
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