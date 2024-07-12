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مقتل عنصرين من داعش قرب بغداد

وحدة من الجيش العراقي خلال عملية عسكرية
12 يوليو 2024 17:46

أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية مشتركة في محافظة ديالى، الواقعة على بعد  57 كم شمال شرقي العاصمة بغداد.
وأوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "قوة مشتركة من مديرية الاستخبارات العسكرية ومغاوير قيادة عمليات محافظة ديالى تمكنت من محاصرة إرهابيين اثنين والاشتباك معهما في أحد بساتين قرية العيد في ديالى".
وأضاف البيان "تم قتلهما بالتعاون مع الأهالي وكان أحدهما يرتدي حزاما ناسفا وبيده صاعق التفجير وتم تفكيك الحزام من قبل فرق المعالجة".
وذكر البيان أيضا أنه تم تحديد هوية أحد الإرهابيين القتيلين وهو "المجرم المكنى أبو الحارث والذى يعرف بأنه مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى".

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