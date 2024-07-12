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روسيا توجه اتهامات جديدة لحلف الناتو

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
12 يوليو 2024 18:41

وجهت روسيا، اليوم الجمعة، اتهامات جديدة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتأجيج الوضع معها في أعقاب قمة زعماء الدول الأعضاء في التحالف التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت روسيا إنها لا تخطط لمهاجمة دول الحلف الغربي، مؤكدة أنه هو الذي يؤجج التوتر.
وأكد الكرملين، اليوم الجمعة، أنه لاحظ بعض التصريحات من دول غربية، خلال قمة الحلف، التي من شأنها السماح لكييف باستخدام أسلحة زودتها بها لضرب الأراضي الروسية في خطوة وصفها بأنها تصعيد خطير.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية لصحفيين "رأينا تصريحات لممثلي بعض العواصم لا يرون أي عوائق في هذا الصدد ونرى دولا تحاول الحفاظ على التوازن وتقول إنها ضد مثل هذا التساهل في ضوابط استخدام الصواريخ بعيدة المدى".
وأضاف بيسكوف أن موسكو تعتقد أن مثل هذه الأسلحة تستخدم بالفعل لضرب أراضي روسية.
وقال "لكن في النهاية، الشيء الرئيسي هو أن هذه الصواريخ تضرب أراضينا بالفعل... أما التمادي في ذلك، فهو استفزاز محض وتصعيد جديد وخطير للغاية للتوتر".
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا، أمس الخميس، إلى إنهاء القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي يرسلها أعضاء الحلف إلى أوكرانيا من أجل السماح بضرب أهداف داخل روسيا، قائلا إن ذلك سيغير قواعد اللعبة في الأزمة الحالية.
بدزرها، أشارت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى إعلان قمة حلف شمال الأطلسي الذي نص على أن "روسيا لا تزال تمثل أكبر تهديد مباشر على أمن الحلف".




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