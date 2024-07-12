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اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأميركي

أندريه بيلوسوف
12 يوليو 2024 21:18

أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ونظيره الأميركي لويد أوستن مباحثات هاتفية ناقشا خلالها احتواء "خطر تصعيد محتمل"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة.
تأتي المباحثات بعد يومين من إعلان واشنطن عزمها على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المكالمة جاءت بمبادرة من موسكو و"تمت (خلالها) مناقشة قضية تجنب التهديدات الأمنية واحتواء خطر تصعيد محتمل".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قولها إن "الولايات المتحدة لن تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكمس لشن ضربات عميقة على روسيا"، مضيفة أن هذا القرار قابل للتغيير.

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