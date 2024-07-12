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قتلى وجرحى في قصف على منطقة دونيتسك الأوكرانية

آثار قصف ومعارك في دونيتسك
12 يوليو 2024 21:29

قال فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في قصف استهدف المنطقة.
وكتب فيلاشكين، على تطبيق "تلغرام"، أن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون في هجوم على بلدة "ميرنوهراد".
وأضاف أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم آخر على بلدة "كوستيانتينيفكا".
وأظهرت الصور، التي نشرها فيلاشكين لموقعي الهجوم على "تلغرام"، واجهات مبان وقد لحقت بها أضرار بالغة وحافلة نوافذها محطمة وسيارة محترقة.
وتسيطر القوات الروسية على أجزاء من منطقة دونيتسك على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وتتعرض المنطقة لقصف وغارات جوية بشكل منتظم. وتنفي موسكو استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

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