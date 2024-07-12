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العراق: مقتل إرهابيين أحدهما قيادي بـ«داعش»

أرشيفية
13 يوليو 2024 01:02

هدى جاسم (بغداد)  

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، مقتل إرهابيين اثنين في محافظة ديالى، أحدهما وصفته بأنه قيادي خطير في تنظيم «داعش» الإرهابي. 
وذكرت القيادة في بيان أن قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية ومغاوير قيادة عمليات ديالى حاصرت الإرهابيين واشتبكت معهما في أحد بساتين قرية «العيد» في المحافظة، وتمكنت من قتلهما بالتعاون مع الأهالي، مبينةً أن أحدهما كان يرتدي «حزاماً ناسفاً» تم تفكيكه فيما بعد.
وأشار البيان إلى أن المعلومات الأمنية كشفت عن أن أحد القتيلين هو الإرهابي «أبو الحارث»، المسؤول ضمن تشكيلات «داعش» على منطقة «خان بني سعد» في ديالى.
ويذكر أن بساتين بعض القرى في محافظة ديالى كانت وكراً لخلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، بيد أن وجودهم هناك بدأ يتلاشى مع تزايد الضغط الأمني في تلك المناطق.

العراق
ديالى
مكافحة الإرهاب
محافظة ديالى
داعش
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