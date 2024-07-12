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أوربان يلتقي ترامب بعد قمة الناتو

رئيس الحكومة المجرية أوربان يلتقي الرئيس الأميركي السابق ترامب
12 يوليو 2024 22:52

التقى رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا بعد قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في العاصمة واشنطن.
وقال أوربان، في منشور على منصة "إكس" مرفقا بصورة من اللقاء مع ترامب في مقرّ الأخير في مارالاغو "ناقشنا سبل صنع السلام".
وأضاف أنّ "الخبر السار اليوم: سيحل المشكلة"، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل عن اللقاء.
كانا ترامب وأوربان قد التقيا مرّات عدّة في السابق. حتى أنّ شعار الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي لمدّة ستة أشهر "لنجعل أوروبا عظيمة مجدّداً"، مستوحى من شعار ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجدّداً".
وتشغل المجر، منذ الأول من يوليو الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

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