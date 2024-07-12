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إنقاذ 47 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل تونس

سفينة من البحرية التونسية تقترب من قارب للمهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية)
13 يوليو 2024 01:02

تونس (وكالات)

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أعلنت السلطات التونسية، أمس، إنقاذ 47 مهاجراً غير نظامي تسربت المياه إلى مراكبهم قبالة سواحل البلاد.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: «تلقت وحدات الحرس البحري بإقليم الساحل (ولايات المهدية والمنستير وسوسة) بلاغاً عاجلاً بشأن تعطل مراكب عدة في عرض البحر وتسرب المياه إليها وعلى متنها مجموعة من المهاجرين غير النظاميين التونسيين.
وأضافت أن الوحدات الأمنية «تمكنت من نجدة وإنقاذ الركاب البالغ عددهم 47 شخصاً، وإجلائهم بسرعة وكفاءة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة».
وتابع البيان أنه «تم نقل المهاجرين غير النظاميين إلى الموانئ القريبة لتقديم الرعاية الطبية الإضافية ولتسجيل بياناتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم».
وكثيراً ما تعلن السلطات إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين غير النظاميين، من تونس أو من دول أفريقية أخرى، بصدد السعي إلى عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الأوروبية.
وتتعرض دول شمال أفريقيا، لاسيما تونس وليبيا، لضغوط أوروبية متصاعدة بغية ممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب تهريب المهاجرين من المغادرة.
وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو كمساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

السواحل التونسية
تونس
إنقاذ المهاجرين
مكافحة الهجرة
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