مقتل 21 طالبا بانهيار مدرسة في نيجيريا

لقي 21 طالبا على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، بعد انهيار مدرسة في وسط نيجيريا بينما كان الطلاب يقدمون الامتحانات.

وأفاد الصليب الأحمر في حصيلة جديدة أن 21 طالبا قضوا وأصيب 69 آخرون نقلوا جميعا إلى مستشفيات مختلفة.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 16 طالبا.

وسمع أصوات الطلاب العالقين يبكون طلبا للمساعدة تحت الأنقاض بعد أن انهارت مدرسة "سانت أكاديمي" في منطقة "جوس نورث" بولاية الهضبة.

وحاولت حفارات ميكانيكية إنقاذ الضحايا بينما كان الآباء يبحثون بيأس عن أبنائهم.

وقال الطالب المصاب ووليا إبراهيم ووالدته بجوار سريره في المستشفى "دخلت الفصل لمدة لا تزيد على خمس دقائق، عندما سمعت صوتا، والشيء التالي هو أنني وجدت نفسي هنا".

وتابع "نحن كثيرون في الفصل الدراسي. وكنا نقدم الامتحان".

كانت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قالت، في بيان "انهار مبنى من طابقين يضم أكاديمية سانت (...) في بوسا بوجي في منطقة جوس شمال ولاية الهضبة هذا الصباح مما أسفر عن مقتل العديد من الطلاب".

وبحسب الوكالة، فإنها تقوم "بعمليات البحث والإنقاذ".

وقال تشيكا اوبيوها، وهو أحد السكان، إن "الجميع يساعدون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ مزيد من الناس".

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 15 طالبا مصابا تم إنقاذهم دخلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار لكن السكان قالوا إنه وقع بعد ثلاثة أيام من هطول أمطار غزيرة في المنطقة.