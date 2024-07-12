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الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور الأونروا

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
12 يوليو 2024 23:23

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مضيفا أن 118 دولة داعمة للأونروا ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها.
وتوفر الأونروا التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وأعلن جوتيريش، في مؤتمر التعهدات للأونروا في نيويورك، اليوم "ندائي للجميع هو.. احموا الأونروا وموظفيها وتفويضها، بما في ذلك من خلال التمويل... لأكن واضحا.. لا بديل للأونروا".
وقال جوتيريش "الأونروا مستهدفة... تعرض الموظفون لاحتجاجات عنيفة متزايدة وحملات تضليل وتعتيم إعلامية خبيثة".
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عام 1949.
وقال سفير الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، اليوم الجمعة قبل مؤتمر التعهدات، إن 118 دولة وقعت على بيان مشترك يدعم الأونروا وعملها.
وأكد البيان أن "الأونروا هي العمود الفقري لكل استجابة إنسانية في غزة، مع الإقرار بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا أو تكون بديلا عن قدراتها".

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