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توقع انضمام 100 دولة إلى تحالف لمكافحة الجوع

نازحة تعد الطعام
12 يوليو 2024 23:35

توقع وزير التنمية الاجتماعية البرازيلي أن تدعم أكثر من 100 دولة تحالفا عالميا اقترحته البرازيل لمكافحة الجوع في ظل العدد المتزايد من سكان العالم الذين يعانون من الجوع.
وقال الوزير ولنجتون دياس، في مقابلة صحافية أمس الخميس، إنه سيسافر إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل للترويج للتحالف، وهو مبادرة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للحد من الفقر في البرازيل والعالم.
وذكر الوزير أن البرازيل خطت خطوات كبيرة على طريق الحد من انعدام الأمن الغذائي والفقر في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية منذ تولي لولا دا سيلفا منصبه العام الماضي لولاية ثالثة غير متتالية.
تتوقع البرازيل دعما كبيرا للمبادرة من دول مجموعة العشرين التي تتولى رئاستها هذا العام.
وذكر دياس أن من المقرر إطلاق ما يسمى "التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر" رسميا في قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو في نوفمبر المقبل.
وأوضح أنه تم حل كل القضايا المتعلقة بنصوص اتفاقية المبادرة، مما يمهد الطريق لموافقة عدة دول على المبادرة في يوليو الجاري خلال اجتماع مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

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المصدر: رويترز
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