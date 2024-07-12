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مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن حدود غزة

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13 يوليو 2024 01:03

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

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نفت مصر وجود ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن الحدود مع غزة، جاء ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب وافقت على انسحاب جزئي من محور «فيلادلفيا» الحدودي مع مصر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة لما يُتداول حول وجود ترتيبات أمنية بين مصر وإسرائيل بشأن الحدود مع قطاع غزة.
يأتي ذلك رداً على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطّلعة، قالت إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن إنشاء نظام مراقبة إلكتروني عالي التقنية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لا يعكس المداولات الجارية في القاهرة والدوحة.
وأضافت المصادر أن إسرائيل وافقت بالفعل على «انسحاب جزئي» من محور فيلادلفيا، مقابل إقامة عائق تحت الأرض، مشيرةً إلى أن تل أبيب تنتظر رد الفصائل الفلسطينية بشأن المحور.
وقبل ساعات، ذكر نتنياهو أن تقرير وكالة «رويترز» الذي يفيد بأن تل أبيب تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا هو «خبر كاذب تماماً».
وفي سياق آخر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده تعمل منذ أشهر على تأمين إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى والاتجاه نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. 
وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن فجر أمس، أن الفلسطينيين وإسرائيل قبلا بإطار عمل اقترحه من أجل التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار يتم التفاوض عليه حالياً بوساطة قطرية ومصرية ومساعدة من الولايات المتحدة.  
وأوضح أن إدارته تحرز تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق لايقاف إطلاق النار في غزة وأنه مصمم على التوصل إلى هذا الاتفاق ووضع حد لهذه الحرب «التي يجب أن تنتهي الآن».

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