السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شولتس يعلّق على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

شولتس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
13 يوليو 2024 00:05

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا اليوم الجمعة، إن الهدف من نشر صواريخ أميركية بعيدة المدة في بلاده، هو الردع.
ونفى شولتس ما تردد من مخاوف بأن وجود تلك الأسلحة سيؤدي إلى حدوث تصعيد مع روسيا.
وفي أعقاب الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في العاصمة برلين اليوم الجمعة، قال شولتس "الذي يهمنا دائما هو منع نشوب الحرب".
وأعلنت ألمانيا والولايات المتحدة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اتفاق لنشر صواريخ أميركية بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارا من عام 2026،. وستكون هذه أول مرة تنشر فيها مثل تلك الأسلحة في ألمانيا منذ نهاية الحرب الباردة.
وستشمل الأسلحة الأميركية صواريخ كروز "توماهوك" التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر والقادرة على ضرب العمق الروسي، إضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي "إس إم-6" والأسلحة فرط صوتية المطورة حديثا. وتعهد المستشار الألماني مجددا اليوم الجمعة، بأن بلاده ستتحكم في شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بطريقة لا ينتج عنها وقوع مواجهة مباشرة مع روسيا.

أخبار ذات صلة
شولتس يبرر نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في بلاده
قمة «الناتو».. تعهدات بأنظمة دفاع جوي جديدة لأوكرانيا
المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
صواريخ بعيدة المدى
آخر الأخبار
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال
13 يوليو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بولاية فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشارو ترامب يفضلون بقاء بايدن في السباق
13 يوليو 2024
بوتين خلال خطاب أمام مجموعة «بريكس» بموسكو (أ ف ب )
الأخبار العالمية
روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي
13 يوليو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن حدود غزة
13 يوليو 2024
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يحذِّر «الحوثي» من التصعيد الشامل
13 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©