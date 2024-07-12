شولتس يعلّق على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا اليوم الجمعة، إن الهدف من نشر صواريخ أميركية بعيدة المدة في بلاده، هو الردع.

ونفى شولتس ما تردد من مخاوف بأن وجود تلك الأسلحة سيؤدي إلى حدوث تصعيد مع روسيا.

وفي أعقاب الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في العاصمة برلين اليوم الجمعة، قال شولتس "الذي يهمنا دائما هو منع نشوب الحرب".

وأعلنت ألمانيا والولايات المتحدة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اتفاق لنشر صواريخ أميركية بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارا من عام 2026،. وستكون هذه أول مرة تنشر فيها مثل تلك الأسلحة في ألمانيا منذ نهاية الحرب الباردة.

وستشمل الأسلحة الأميركية صواريخ كروز "توماهوك" التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر والقادرة على ضرب العمق الروسي، إضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي "إس إم-6" والأسلحة فرط صوتية المطورة حديثا. وتعهد المستشار الألماني مجددا اليوم الجمعة، بأن بلاده ستتحكم في شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بطريقة لا ينتج عنها وقوع مواجهة مباشرة مع روسيا.