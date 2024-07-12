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تكساس.. مليون منزل ومتجر بدون كهرباء منذ مرور إعصار "بيريل"

عمال يقومون بصيانة الأعمدة الكهربائية في هيوستن في ولاية تكساس
13 يوليو 2024 00:57

لا يزال نحو مليون منزل وشركة في ولاية تكساس بدون كهرباء يوم الجمعة، بعد خمسة أيام من وصول الإعصار "بيريل" إلى اليابسة مصحوبًا برياح شديدة وأمطار أسقطت الأشجار والبنية التحتية للكهرباء.
وقالت شركة "سنتربوينت إنيرجي"، أكبر مزود للطاقة في تكساس، إن حوالي 860 ألفًا من عملائها ما زالوا متأثرين. وقد أعادت الطاقة لأكثر من 1.4 مليون عميل في الأيام التي تلت وصول "بيريل"، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
قالت شركة "Utility Entergy" إن أطقم الصيانة في تكساس أعادت التيار مرة أخرى لنحو 183000 من أصل 252460 عميلًا تأثروا بالإعصار اعتبارًا من بعد ظهر الجمعة.
وقالت شركة "Utility Entergy إنها تتوقع استعادة جميع العملاء المتأثرين بإعصار "بيريل" للتيار في موعد أقصاه يوم الاثنين، مضيفة أن حوالي 75٪ من العملاء المتأثرين يجب أن يستعيدوا التيار الكهربائي بحلول نهاية يوم الجمعة.
تصاعدت مشاعر الإحباط بين السكان مع ارتفاع درجات الحرارة في مدينة هيوستن وتجاوز مؤشر الحرارة 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية). وظلت بعض الشركات مغلقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بينما اضطر السكان إلى التخلص من المواد الغذائية التي تبلغ قيمتها مئات الدولارات.
وقال سونكاك كوك، مؤسس مقهى في وسط مدينة هيوستن، في منشور على موقع إنستغرام "كان الإعصار الأخير من الفئة الأولى فقط. ومن المرجح أن نواجه المزيد من الأعاصير، ويمكن أن تكون أقوى. هل سنواجه نفس المشاكل؟ هل ستكون الشركة المسؤولة عن إصلاح الكهرباء جاهزة هذه المرة؟".

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المصدر: وكالات
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