مقتل 22 في انهيار مبنى مدرسة بنيجيريا

ذكرت شبكة سكاي نيوز اليوم السبت أن 22 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى مدرسة من طابقين في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا.

وأضافت الشبكة نقلا عن متحدث باسم الشرطة أن 154 شخصاً حوصروا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ الجميع باستثناء القتلى ويتلقون العلاج من إصابات في مستشفيات مختلفة.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية في منشور على فيسبوك إن 30 شخصاً ما زالوا في المستشفى، مضيفة أن جهود الإنقاذ انتهت وتم تطهير الموقع.

وانهار المبنى المكون من طابقين، التابع لمدرسة سانت أكاديمي في حي بوسا بوجي بمنطقة جوس الشمالية بالولاية، خلال ساعات الدراسة حوالي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.



