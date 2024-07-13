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العراق: القبض على 3 إرهابيين في السليمانية

العراق: القبض على 3 إرهابيين في السليمانية
13 يوليو 2024 10:59

 ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على ثلاثة إرهابيين في السليمانية بإقليم كردستان العراق.
 وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته على حسابها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت، إنه «ضمن عمليات التنسيق بين جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان وفوج مكافحة الإرهاب السليمانية، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة السليمانية».
 وأضافت أن «جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية يستمر بعمليات نوعية لإلقاء القبض على ماتبقى من فلول عصابات داعش الارهابية المنهزمة». 

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