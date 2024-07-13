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ميتا ترفع القيود المفروضة على حسابات ترامب

ميتا ترفع القيود المفروضة على حسابات ترامب
13 يوليو 2024 16:11

أعلنت مجموعة «ميتا» الجمعة رفع القيود المفروضة على حسابات المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام، منهية بذلك إجراءات اتُخذت بعدما اقتحم أنصار الملياردير مبنى الكابيتول في بداية 2021.
وقالت «لن يخضع الرئيس السابق ترامب بصفته مرشح الحزب الجمهوري، بعد الآن للعقوبات المشددة بتعليق» حساباته.
عُلّقت حسابات ترامب على فيسبوك وانستغرام إلى أجل غير مسمّى غداة هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير 2021. وتبيّن أنه أشاد على شبكات التواصل الاجتماعي بالأشخاص المتورطين في أعمال العنف.
واستعاد ترامب حساباته في فبراير 2023 لكن ضمن شروط ومع تهديد بتعرضه لعقوبات في حال انتهاك شروط الاستخدام، وهو قيد إضافي رفعته ميتا الجمعة.
وقالت «ميتا» في منشور «في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نؤمن بأن الشعب الأميركي يجب أن يكون قادرًا على الاستماع إلى المرشحين لمنصب الرئيس على الأساس نفسه».
وأشارت إلى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية «يبقون خاضعين لمعايير المجتمع مثل جميع مستخدمي فيسبوك وانستغرام، بما في ذلك تلك السياسات المصممة لمنع خطاب الكراهية والتحريض على العنف».
وحُظرت كذلك حسابات ترامب على تويتر (منصة إكس حاليًا) ويوتيوب ثم رُفعت القيود العام الماضي. غير أن ترامب بات يستخدم بشكل أساسي منصته الخاصة تروث سوشال.

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المصدر: د ب أ
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