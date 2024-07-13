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سفينتان حربيتان روسيتان في الصين لإجراء مناورات

وصول إحدى السفينتين الحربيتين الروسيتين إلى الصين لإجراء مناورات
13 يوليو 2024 17:21

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن سفينتين حربيتين روسيتين وصلتا إلى مدينة تشانجيانغ الساحلية في جنوب الصين للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة بين البلدين.
نشرت الوزارة، مقطع فيديو لوصول السفينتين على تطبيق "تلغرام" وأعلنت أن "مفرزة من السفن من أسطول المحيط الهادئ ستشارك في التدريب البحري المشترك، التفاعل البحري 2024".
وأضافت أن المرحلة الأولى ستجري من الاثنين إلى الأربعاء وستتضمن هجمات مضادة للطيران والغواصات إلى جانب طائرات صينية متخصصة في المناورات المضادة للغواصات.
يجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة بانتظام. في العام الماضي، أجريت مناورة بحرية مماثلة قبالة ألاسكا. 

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المصدر: آ ف ب
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