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حريق بعد غارة بطائرة مسيرة على روسيا

هجوم على منشأة نفطية في روسيا (أرشيفية)
13 يوليو 2024 19:05

تسبّبت طائرة من دون طيار، اليوم السبت، في اندلاع حريق في مستودع نفط في منطقة روستوف جنوب روسيا على بعد مئات الكليومترات من خطّ المواجهة.
وقال فاسيلي غولوبيف حاكم روستوف، عبر حسابه على تطبيق تلغرام "بعد الهجوم بطائرة بدون طيار، اندلع حريق في مصفاة نفط في إقليم تسيمليانسكي"، موضحاً أنّه "بحسب المعطيات الأولية، لم يسفر عن سقوط قتلى أو إصابات".
وأضاف أنّه تمّ إخماد الحريق.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أربع مسيّرات فوق الأراضي الروسية، اثنتان منها في منطقة روستوف وثالثة في منطقة بيلغورود قرب الحدود الأوكرانية ورابعة في منطقة كورسك، إلى شمال الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تعلق على الحريق في مستودع النفط.
وتشنّ أوكرانيا، من حين لآخر، ضربات بطائرات من دون طيار في عمق الأراضي الروسية تستهدف خصوصاً منشآت للطاقة.
وسبق أن تعرضت روستوف لعمليات قصف منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية. فقد اندلع حريق، الثلاثاء، في محطة كهرباء فرعية في المنطقة بعد إطلاق "عشرات" الطائرات المسيرة أثناء الليل على المنطقة، وفقا للحاكم جولوبيف.
وكتب جولوبيف آنذاك، على تطبيق تلغرام "نتيجة لهجوم جوي في منطقة روديونوفو-نسفيتايسكي، اشتعلت النيران في محولين في محطة كهرباء فرعية".

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