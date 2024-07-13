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الجمهوريون يجتمعون بعد أيام لترشيح ترامب للرئاسة

مكان انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي
13 يوليو 2024 19:22

أربعة أيام من الخطابات سترافق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري اعتباراً من بعد الاثنين في ميلووكي، ليُختتم بتتويج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرشّحاً رسمياً للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
نوّاب ومانحون وصحافيون وناشطون، سيتوجهون إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن، قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل.
أمّا الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر، فيتمثّل في اختيار دونالد ترامب، الذي أُدين مؤخراً بتهم جنائية، كمرشّح رسمي للحزب الجمهوري.
الرئيس الأميركي السابق استعاد دعم الغالبية العظمى في حزبه في الأشهر الأخيرة، على الرغم من إدانته جنائيا والمحاكمات الأخرى التي يخضع لها.
ولم يعد هناك شكّ في تتويجه الرسمي مساء الخميس، خلال تجمّع حاشد يتخلّله إطلاق 100 ألف بالون أحمر وأبيض وأزرق.
- نائب الرئيس الغامض
في مقابل اليقين بشأن اختيار ترامب كمرشّح لمنصب الرئيس خلال هذا المؤتمر، يُرتقب اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس الذي ما زالت هويته مجهولة حتى الساعة.
ويتمّ تداول أسماء ثلاثة شخصيات في هذا الإطار، وهي السناتور عن فلوريدا ماركيو روبيو وحاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم والسناتور جي دي فانس المؤلِّف الشاب الذي حقّق أعلى مبيعات، وبات يتمتّع بشعبية كبيرة في الكونغرس.
وستبقى هذه الأسماء الأكثر تداولاً ما لم يعلن دونالد ترامب عن شخصية أخرى غير متوقعة على الإطلاق.
وبينما تثير عملية اختيار المرشّح الجمهوري لهذا المنصب الكثير من التكهّنات، فقد اكتفى ترامب بالقول إنّه سيختار "نائباً عظيماً للرئيس".
وسيستضيف المؤتمر، الذي يُعقد من 15 إلى 18 يوليو على ضفاف بحيرة ميشيغان، حوالى 50 ألف مشارك.
وسيشمل البرنامج العديد من الخطابات التي ستركّز على المحاور الرئيسية للحملة الانتخابية للجمهوريين، مثل مكافحة الهجرة والجريمة والتضخّم.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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