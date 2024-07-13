السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق يعلن التوسط بين سوريا وتركيا

فؤاد حسين، وزير خارجية العراق
13 يوليو 2024 20:04

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، عن قرب عقد اجتماع في العاصمة بغداد يضم مسؤولين سوريين وأتراكا في إطار وساطة.
وقال الوزير العراقي، في تصريح تلفزيوني من العاصمة الأميركية واشنطن، إن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال".
ولفت حسين إلى أنه التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن من "أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري"، وفق لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع وزير الخارجية العراقي أن "هناك أيضا تواصل مستمر من قبل العراق مع الجانب السوري، وسيتم تحديد موعد لعقد هذا اللقاء في بغداد"، مبينا أن "العراق لا يأخذ الضوء الأخضر من الآخرين، ولكن نتباحث مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطوات التي نتخذها وخاصة ما يتعلق منها بأمن واستقرار المنطقة".

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للشراع الحديث» يُجهز أبطاله في معسكر أزمير
العراق: القبض على 3 إرهابيين في السليمانية
المصدر: د ب أ
العراق
وساطة
سوريا
تركيا
آخر الأخبار
كينيون يتفرجون على تمشيط موقع في نيروبي
الأخبار العالمية
كينيا تمشط موقعا عُثر فيه على جثث
اليوم 20:53
منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «روسيا الدولية»
الرياضة
منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «روسيا الدولية»
اليوم 20:30
«الإمارات للدراجات» يعزز صدارة طواف فرنسا بـ«قمة الـ 14»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يعزز صدارة طواف فرنسا بـ«قمة الـ 14»
اليوم 20:08
فؤاد حسين، وزير خارجية العراق
الأخبار العالمية
العراق يعلن التوسط بين سوريا وتركيا
اليوم 20:04
محمد بن راشد يتفقد سير العمل في مبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي
علوم الدار
محمد بن راشد: دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©