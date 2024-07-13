كينيا تمشط موقعا عُثر فيه على جثث

قامت الشرطة الكينية بإجراء عملية تمشيط مكب نفايات في أحد الأحياء الفقيرة بجنوب العاصمة نيروبي، اليوم السبت، غداة العثور فيه على جثث مشوهة.

وأعلنت هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة في كينيا فتح تحقيق في القضية.

وتسعى الهيئة، التي شكلها البرلمان في 2011 لتوفير رقابة مدنية على مؤسسة الشرطة، إلى الكشف عن ملابسات اختطاف واعتقال متظاهرين فقدوا في أعقاب التظاهرات الأخيرة.

يأتي ذلك غداة عثور شرطة نيروبي على "ست جثث مشوهة للغاية، تعود جميعها لنساء، متحللة بشكل متفاوت" في حي "موكورو" الفقير بجنوب العاصمة.

من جانبها، أشارت هيئة الرقابة إلى رفات تسعة أشخاص على الأقل، هم سبع نساء ورجلان.

وأضاف المصدر أن "الجثث كانت ملفوفة في أكياس ومربوطة بحبال من النايلون عليها آثار تعذيب ومشوهة بشكل واضح".

وقالت الهيئة "فيما تتواصل تحقيقات الشرطة، تجري هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة تحقيقات أولية مستقلة لتحديد المتورط في هذه الوفيات".

منذ اندلاعها في 18 يونيو الماضي، أسفرت المظاهرات، احتجاجا على زيادة ضريبية كبيرة، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف، عن 39 قتيلا.

وأعلنت الرئاسة الكينية، أمس الجمعة، أن قائد الشرطة الكينية قدم استقالتهن.