قتلى باشتباك بين الشرطة وعناصر داعش في العراق

قالت الشرطة ومصادر طبية إن أربعة أفراد من الشرطة قُتلوا وأصيب ثلاثة على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، في محافظة ديالى بشرق العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية "حاصرت قطعاتنا الأمنية مجموعة من العناصر الإرهابية (...) وتمكنت من قتل عدد منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم".

وأضافت أن الاشتباك أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين، بدون أن تعطي معلومات مفصلة.

وأفاد ضابط في الشرطة طلب عدم كشف هويته عن مقتل جندي عراقي وثلاثة عناصر من الشرطة "في الاشتباكات المستمرة"

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات وقعت في وقت تجري فيه قوات الشرطة والجيش، بحثا عن مسلحين اختبأوا في مناطق زراعية في بلدة بمحافظة ديالى.

وقال عقيدان في الشرطة إن الاشتباكات جارية، وأضافا أن المسلحين يستخدمون بنادق قنص لمنع قوات الأمن والجنود من التقدم.

وذكرت الشرطة أن شرطيا على الأقل في حالة حرجة من بين ثلاثة مصابين.

والوضع الأمني في العراق مستقر بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وساعد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في هزيمة التنظيم المتطرف على أن يظل في العراق للاضطلاع بدور استشاري. وتقول بغداد إن قوات الأمن المحلية يمكنها التعامل مع التهديدات بنفسها.