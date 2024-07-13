قتلى وجرحى في قصف على منطقتين أوكرانيتين

قتل خمسة مدنيين على الأقل، اليوم السبت، في قصف استهدف منطقتي خاركيف وخيرسون الأوكرانيتين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقتل عنصر في الشرطة ومسؤول في خدمات الطوارئ في هجوم صاروخي في قرية "بودي" الواقعة جنوب غرب العاصمة الإقليمية خاركيف، في المنطقة الشمالية من خط الجبهة.

وأوضح حاكم المنطقة اوليغ سينيغوبوف أن الهجوم خلف 22 جريحا، بينهم خمسة موظفين في السكك الحديد.

وأفاد الجيش الأوكراني، في تقريره اليومي، أن منطقة خاركيف "تحت قصف دائم تنفذه طائرات".

وبدأت القوات الروسية، في العاشر من مايو الماضي، هجوما بريا في خاركيف حيث سيطرت على قرى عدة.

كما قتل ثلاثة أشخاص، اليوم السبت، في قصف على منطقة خيرسون (جنوب)، بحسب حاكمها أولكسندر بروكودين.

وأوضح بروكودين أن القتلى الثلاثة هم امرأة (72 عاما) وأخرى في عامها الخمسين ورجل في عامه الحادي والأربعين.