193 حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

نيودلهي (وكالات)

سجلت الهند، أمس، مصرع 193 شخصاً بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث أخرى متعلقة بالأمطار الغزيرة التي هطلت على ولايات «آسام» و«اوتار براديش» و«هيماتشل براديش» في الأيام الماضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار المتواصلة في ولاية «آسام» شمال شرق البلاد أدت إلى مصرع 106 أشخاص، كما سجلت ولاية «اوتار براديش» 65 وفاة، وولاية «هيماتشل براديش» شمالي الهند 22 حالة وفاة، وذلك إثر حوادث تتعلق بالأمطار.

وذكرت وكالة «برس ترست اوف انديا» الهندية، نقلاً عن هيئة إدارة الكوارث بولاية «آسام»، أن سبعة أشخاص لَقوا حتفهم أمس ليرتفع مجموع الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف في الولاية إلى 106 أشخاص. كما تضرر أكثر من 1.2 مليون شخص في 23 مقاطعة بالولاية.

وأضاف المسؤولون أن الوضع في «آسام» ما زال سيئاً رغم انخفاض منسوب المياه في مختلف أجزاء الولاية. وقال مركز الأرصاد الجوي في الولاية، بيان له أمس، إنه من المحتمل أن تهطل أمطار معتدلة في معظم مناطق الولاية.

وفي ولاية «اوتار براديش» تأثرت 700 قرية بالفيضانات جراء ارتفاع منسوب الأنهار التي غمرت مياهها المناطق السكنية. وقال مسؤولون، إن ولاية «هيماشال براديش» تضررت منذ بداية الأمطار الموسمية في يونيو الماضي، كما عانت أيضاً ولايات «البنغال الغربية» و«ماديا براديش» و«دلهي» و«جامو وكشمير» و«أوتاراخاند».. بسبب الأمطار المتهاطلة بغزارة خلال الأيام الأخيرة.