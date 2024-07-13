«الصحة العالمية»: منشآت الرعاية الصحية بالضفة الغربية تحت التهديد

رام الله (الاتحاد)

قالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أمس، إن منشآت الرعاية الصحية بالضفة الغربية تحت التهديد، مع تسجيل أكثر من 480 هجوماً منذ أكتوبر الماضي.

وأضافت بلخي، خلال زيارة أجرتها إلى الضفة الغربية المحتلة بهدف استعراض الوضع الصحي، أن منشآت الرعاية الصحية بالضفة الغربية تحت التهديد، مع تسجيل أكثر من 480 هجوماً منذ أكتوبر 2023.

وأردفت: «خلال زيارتي إلى الضفة الغربية، شاهدتُ تدهوراً سريعاً في الوضع الصحي».

وتابعت: «في مدينة جنين، زرت مخيماً يضم 24 ألف نازح، ومركز مكاتب (الأونروا)، واستمعت لكيفية عمل الطواقم الأممية على توفير الخدمات الصحية للفلسطينيين».