اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

طوكيو (وكالات)

أعلنت اليابان أنها ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، إنهم يدعمون حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن بلادها تتفهم هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت «فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام».

ومؤخراً، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

وترفض إسرائيل والولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردةً بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضع «دولة مراقب غير عضو» القائم منذ 2012.

وفي أبريل الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.