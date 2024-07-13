الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً دعمها الراسخ والدائم للشعب الفلسطيني ورفضها لأي محاولات لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مشيرةً إلى أن العمل الذي تقوم به الوكالة لا غنى عنه ولا يمكن استبداله.

وقالت الإمارات في بيان أمام مؤتمر التعهدات السنوي لوكالة «الأونروا»، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «نجتمع اليوم في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، مع دخول الحرب شهرها العاشر، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها التي أجبرت معظم سكان القطاع على النزوح مراراً وتكراراً دون أن يتمكنوا من العثور على أي مكان آمن، وفي ظل غيابٍ شبه تام للخدمات الأساسية بغزة، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق».

وأكد البيان تضامن الإمارات مع جهود وكالة «الأونروا» لمواصلة دورها الحيوي على الرغم من التحديات الخطيرة التي تقوّض من قدرتها على تنفيذ ولايتها، خاصة بعد مقتل قرابة الـ200 من موظفيها خلال عملهم في ظروفٍ خطيرة، وتعرّض العديد من منشآتها للقصف والهجمات الإسرائيلية.

وأكد البيان رفض أية محاولات لتقويض دور «الأونروا»، مشيراً إلى أن العمل الذي تقوم به الوكالة الأممية لا غنى عنه ولا يمكن استبداله.

وأكد البيان دعم الإمارات الراسخ للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى تقديم مساهمة إضافية لـ«الأونروا»، بلغت 20 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين بعد اندلاع الحرب في غزة، بالإضافة إلى تقديم 15 مليون دولار في العام الماضي، كمساهمة إضافية لدعم إعادة إعمار مخيم جنين.

وقال البيان: «شملت جهود الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في غزة، استقبل حتى الآن 21 ألف حالة، وإنشاء مستشفى عائم في العريش، إلى جانب استضافة ما يزيد عن 700 من المصابين ومرضى السرطان من غزة لتلقي الرعاية الطبية في الإمارات، كما أنشأت 6 محطات لتحلية المياه يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص في غزة، بالإضافة إلى تقديم قرابة 40 ألف طن من الإمدادات العاجلة، وتفعيل الممر البحري من قبرص إلى غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين».

وأضاف: «إلى جانب جهودنا الإنسانية، انضمت الإمارات لأكثر من 117 دولة في دعم بيان الالتزامات المشتركة حول الأونروا الذي أطلق الجمعة، بمبادرة هامّة من الأردن والكويت وسلوفينيا».

وأكد البيان ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم الوكالة في أداء دورها الحيوي في غزة وسائر مناطق عملها، والذي يمنح بصيصاً من الأمل للاجئين الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.

وفي هذا السياق، رحّب البيان بقيام الغالبية العظمى من المانحين الذين سبق أن علقوا تمويلهم للوكالة سابقاً باستئناف دعمهم، معبراً عن التطلع إلى عودة من تبقى من المانحين، كما أشاد بجهود «الأونروا» في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة بقيادة كاثرين كولونا، والذي من شأنه تحسين أساليب عمل الوكالة، وضمان استمرارية تمويلها وعملها على المدى الطويل.

وشدد البيان على أن دور «الأونروا» سيظل أساسياً في توفير الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، حتى يتم التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي الختام، ثمن البيان جهود العاملين في وكالة «الأونروا» الذين يواصلون مهامهم النبيلة في ظل ظروف خطيرة للغاية، ودعا كافة أعضاء المجتمع الدولي للاستمرار في العمل نحو وقف إطلاق نارٍ فوري ودائم في غزة، والضغط على كافة الأطراف لضمان حماية العاملين الإنسانيين، ووصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية على نطاق واسع ودون عوائق.