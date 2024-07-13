الجيش الأوكرانى يهاجم مستودعا نفطيا في روستوف

ذكرت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية، نقلا عن مصادر مطلعة السبت، أن الجيش الأوكراني أعلن مسؤوليته عن ضربة جديدة على مستودع نفط في روسيا، في حي "تسيمليانسك" بمنطقة "روستوف- أون- دون".

وأضرمت طائرات مسيرة النار في المستودع، ليتم حرق حوالي 12500 متر مكعب من النفط.

ولم يصدر، حتى الآن، تأكيد أو نفي للحادث من روسيا.

ونقلت وكالة "يونيان" عن ممثل لجهاز استخبارات، شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الطائرات المسيرة لجهاز الأمن الأوكراني تواصل هجماتها الدقيقة ضد مجمع الطاقة الروسي".

في وقت سابق السبت، تسبّبت طائرة من دون طيار في اندلاع حريق في مستودع نفط في منطقة روستوف جنوب روسيا على بعد مئات الكليومترات من خطّ المواجهة.

وقال فاسيلي غولوبيف حاكم روستوف، عبر حسابه على تطبيق تلغرام "بعد الهجوم بطائرة بدون طيار، اندلع حريق في مصفاة نفط في إقليم تسيمليانسك"، موضحاً أنّه "بحسب المعطيات الأولية، لم يسفر عن سقوط قتلى أو إصابات".