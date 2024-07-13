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إدانات عربية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

إدانات عربية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة
14 يوليو 2024 01:10

دانت دول عربية عدة، السبت، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في  خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها، بأشد العبارات، واستنكارها استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، وآخرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية السبت، المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
بدورها، دانت مصر بأشد العبارات، الغارات الإسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس.
وطالبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان السبت، إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المدنيين العزل، مؤكدة ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الإنسانية والقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني.
وأكدت مصر أن الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، تزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار، وتفاقم المعاناة الإنسانية في ظل صمت وعجز دولي.
ودانت دولة قطر، بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، التأكيد على أن تكرار جرائم إسرائيل الشنيعة، في إطار حربها المستمرة على غزة، يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأعربت سلطنةُ عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الجوي الذي استهدفت به القواتُ الإسرائيلية المدنيين العزّل في مواصي خان يونس بقطاع غزّة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك يعد برهانا جديدا لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين.
من جانبها، أدانت دولة الكويت، بأشد العبارات، المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له  مخيم النازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن دولة الكويت تعتبر ما تقوم به القوات الإسرائيلية من اعتداءات واضحة وصريحة تدل بما لا يدع مجالا للشك أن تلك القوات تستخف بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق.
وجدد البيان دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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