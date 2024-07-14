ترامب يغادر المستشفى ويعتزم حضور مؤتمر الحزب الجمهوري الانتخابي غداً

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المستشفى الذي كان يعالج فيه بعد حادثة إطلاق النار التي تعرض لها أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الليلة الماضية حسب ما نقلته وسائل الإعلام العالمية.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد تعرض الليلة الماضية لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة وهو ما أكده ترامب نفسه على منصته للتواصل الإجتماعي "تروث"، قائلاً إن الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

كما أظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وأذنه ملطخة بالدماء فيما نقلت وسائل الإعلام عن جهاز الخدمة السرية الأميركي قوله إن مطلق النار المشتبه به وأحد الحاضرين قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر قيام مطلق النار المشتبه به باطلاق عدة طلقات تجاه المنصة من مكان مرتفع خارج مكان التجمع الانتخابي.

ووفقاً لوسائل الإعلام نقلاً عن مسؤول بالبيت الأبيض فإن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفياً مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد واقعة إطلاق النار معرباً عن ارتياحه لأن ترامب لم يصب بأذى خطير مضيفاً أنه ليس هناك مكان في أميركا للعنف السياسي ولا يمكن السماح لهذا أن يحدث ويجب على الجميع إدانته.

من جهة أخرى وحسب ما نقلته وسائل الاعلام عن مستشاري ترامب فإن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعتزم المشاركة فى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم غد الاثنين في ميلووكي بولاية ويسكونسن حيث من المقرر أن يجري خلال المؤتمر الإعلان رسمياً عن ترشيح ترامب كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.

وحسب وسائل الاعلام أوضح مكتب التحقيقات الاتحادي أن الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار خلال تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبلغ من العمر 20 عاماً وهو من ولاية بنسلفانيا دون أن يكشف النقاب عن اسمه.