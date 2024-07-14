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رد فعل ترامب بعد محاولة اغتياله

حراس ترامب يخرجونه بعد إصابته بطلق ناري
14 يوليو 2024 16:32

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، الأميركيين إلى الوحدة وعدم السماح "للشرّ بأن ينتصر" وذلك بعد محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي، أمس السبت.
وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "شكرًا لكم جميعا على دعواتكم وصلواتكم أمس. الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوّره. لن نخاف، بل سنظل صامدين في إيماننا ومتحدين في مواجهة الشر".
جاء هذا في المنشور الثاني لترامب على المنصة منذ تعرضه لإطلاق نار وإصابته في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا أمس السبت.
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وأضاف الرئيس السابق، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل "تفكيرنا يتوجه إلى الضحايا الآخرين وعائلاتهم. نصلي من أجل شفاء الجرحى، ونحتفظ في قلوبنا بذكرى الشخص الذي قُتل بشكل مأساوي". 
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وقال ترامب، الذي سيحصل على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السبق الرئاسي خلال الأيام المقبلة، "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحدا، ونظهر شخصيتنا الحقيقية كأميركيين، ونحتفظ بما لدينا من قوة وإصرار، وألا ندع الشر ينتصر. أنا أحب بلدي حقًا، وأحبكم جميعًا، وأتطلع للحديث إلى أمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن".

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