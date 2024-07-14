صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة

نجا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، إثر إطلاق نار على تجمّع انتخابي حاشد في محاولة اغتيال قبل الانتخابات الرئاسيّة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

وبدأ مكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق لمعرفة ملابسات محاولة الاغتيال التي وقعت في بنسيلفانيا.

وقتل أحد مناصري ترامب خلال محاولة الاغتيال.

اقرأ أيضا... رد فعل ترامب بعد محاولة اغتياله

فيما يلي بعض التفاصيل:

- كيف حدث ذلك؟

بقميص أبيض وسترة داكنة وقبعة حمراء زاهية مكتوب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مجدّداً"، كان ترامب واقفاً على المنصّة يشنّ هجوماً على الهجرة غير الشرعية عندما سُمع إطلاق نار الساعة 18:08 مساءً (22,08 بتوقيت غرينتش).

لحظة إصابة ترامب

قال عندها "ألقوا نظرة على ما حدث..."، بينما قطعت كلماته أربع طلقات سريعة متتالية.

أمسك ترامب بأذنه اليمنى بينما كانت تُسمع صيحات متكرّرة تقول "انزل!"، قبل أن تُطلق رصاصتان خامسة وسادسة.

انحنى الرئيس السابق خلف المنضدة بينما سارع عناصر جهاز الخدمة السرية للاقتراب منه، وفيما سُمع صراخ بين الحشود.

عناصر جهاز الخدمة السرية يتدخلون بعد إصابة ترامب

في غضون أربع ثوانٍ إضافية، أُطلقت رصاصات أخرى ما دفع المزيد من المؤيّدين إلى الانبطاح أرضاً، بينما هرع المزيد من عناصر الأمن إلى المنصة.

بعد 17 ثانية من الرصاصة الأولى، سُمع صوت طلقة أخيرة ترافق مع صراخ امرأة.

صعد ثلاثة من عناصر قوات الأمن المدجّجين بالسلاح إلى المسرح بعد 22 ثانية من بدء إطلاق النار.

عناصر جهاز الخدمة السرية يخرجون ترامب من المنصة

سارع عناصر الخدمة السرية إلى توجيه تعليمات، مثل "انتهى الأمر" و"دعونا نتحرّك"، قبل أن يساعدوا ترامب في النهوض من على الأرض.

بعد حوالى دقيقة من بدء إطلاق النار، قال ترامب "دعوني أستعيد حذائي" بينما شكّل العملاء حلقة حوله.

مرّت 13 ثانية أخرى قبل أن يرفع ترامب قبضته أمام الحشد، الذي ردّ بهتافات.

ترامب يرفع قبضته أثناء إخراجه

وأثناء إخراج الرئيس السابق من على المنصّة حاملاً قبعته بيده، كان الحشد يهتف "الولايات المتحدة الأميركية!".

توقّف ترامب لفترة وجيزة لرفع يده في الهواء، قبل أن ينزل من على المسرح.

قبل دخوله إلى سيارة الدفع الرباعي بعد دقيقتين فقط من محاولة الاغتيال، رفع ترامب قبضته مجدّداً واستدار لفترة وجيزة نحو الحشد.

وبينما كانت السيارة تبتعد، توجّهت قوات الأمن المدجّجة بالأسلحة إلى مكان الحادث.

اقرأ أيضا... ترامب يغادر المستشفى ويعتزم حضور مؤتمر الحزب الجمهوري الانتخابي غداً

- ترامب يقول "شعرت بالرصاصة"

قدّم ترامب روايته للحادث عند الساعة 20,42 مساءً، ونشرها على منصّته تروث سوشيل.

وقال "أُصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى".

وأضاف "أدركت على الفور أن ثمة خطباً ما لأنني سمعت صوت أزيز وإطلاق نار وشعرت على الفور برصاصة تخترق جلدي".

وأكّد فريق حملته، مساء أمس السبت، أنّ الرئيس السابق يعتزم حضور مؤتمر الحزب الجمهوري بعد خضوعه لفحص طبّي كإجراء احترازي.

من جهته، قال البيت الأبيض إنّ الرئيس جو بايدن تلقّى إحاطة أولية بشأن الحادث بحلول الساعة 18:50 مساءً.

وقال بايدن للمراسلين في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير "لا مكان في أميركا لهذا النوع من العنف".

وقبل وقت قصير من الساعة 22:30 مساء، أعلن مكتب بايدن أنّه تحدّث إلى ترامب، مضيفاً أنّه سيقطع عطلة نهاية الأسبوع التي يقضيها على الشاطئ ليعود إلى واشنطن.