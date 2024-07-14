ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب

أثارت محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، صدمة كبيرة في العالم وتنديدا من قبل الدول والمنظمات الدولية.

ودانت المملكة العربية السعودية محاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق واستنكرتها. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في منشور على حسابها على منصة "إكس"، إن المملكة تعرب عن "تضامنها التام مع الولايات المتحدة الأميركية والرئيس السابق وأسرته، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف".

وندد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالحادث. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع فيسبوك عن الرئيس السيسي قوله "أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأميركية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إدانته "للعنف الذي وقع في بنسيلفانيا يوم السبت"، في إشارة إلى محاولة الاغتيال وتمنى للرئيس السابق سرعة التعافي.

وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الصدمة "إزاء إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق ترامب"، مضيفة "أتمنى لدونالد ترامب الشفاء العاجل وأقدم تعازيّ لأسرة الضحية البريئة، العنف السياسي لا مكان له في الديمقراطية".

من جهته، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه يرى أوجه تشابه كبيرة بين محاولة الاغتيال التي تعرّض لها ترامب والهجوم الذي تعرض له هو في مايو.

وكان فيكو (59 عاما) أصيب بأربع رصاصات من مسافة قريبة عقب اجتماع للحكومة في وسط سلوفاكيا في 15 مايو.

وقال فيكو، على موقعه الإلكتروني، إن "السيناريو نسخة متطابقة" من الحادث الذي تعرّض له قبل شهرين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أفكاري مع دونالد ترامب، ضحية محاولة الاغتيال. أتمنى له الشفاء العاجل. توفي شخص وجرح عدة أشخاص، هذه مأساة لديمقراطياتنا. تشارك فرنسا الشعب الأميركي صدمته وتنديده".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "الهجوم على المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب دنيء. أتمنى له الشفاء العاجل. قلبي أيضاً مع ضحايا الهجوم. أعمال العنف تلك تهدد الديمقراطية".

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فأعلن "لقد شعرت بالفزع من جراء المشاهد الصادمة لإطلاق النار الذي استهدف ترامب وأتمنى له الشفاء العاجل. العنف السياسي، بأي شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "أستنكر إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب"، مضيفا أن العنف السياسي "غير مقبول أبداً".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "شعرت بالفزع عندما علمت بنبأ إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أثناء تجمع له في ولاية بنسلفانيا. إن مثل هذا العنف ليس له مبرر ولا مكان له في أي مكان في العالم. ولا ينبغي أبدا أن يسود العنف".

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن قلقه بشأن الهجوم، موضحا "ندين الواقعة بشدة. لا مكان للعنف في السياسة والديمقراطيات. أتمنى له الشفاء العاجل".

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بكين تتابع عن كثب الوضع المحيط بحادث إطلاق النار خلال تجمع انتخابي، معربا عن تعاطفه مع الرئيس السابق ترامب.