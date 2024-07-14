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بلغاريا تكافح حرائق غابات وسط موجة حر

حرائق غابات في بلغاريا
14 يوليو 2024 20:52

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء في بلغاريا يكافحون عدة حرائق غابات وسط موجة حارة، حيث كانت المناطق الواقعة جنوب شرقي البلاد الأكثر تضررا.
وذكرت تقارير رسمية أن أكثر من 7300 هكتار، من الغابات والأراضي الزراعية، تحترق في منطقة "سفيلنجراد" بالقرب من النقاط الحدودية الثلاث مع اليونان وتركيا.
وأعلنت حالة الطوارئ في بعض المناطق، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وذكرت قناة "بي تي في" التفزيونية الخاصة أن الحرائق في المنطقة قد تجتاز الحدود إلى تركيا.
ونشر الجيش عناصره لمكافحة الحرائق في منطقة "بلوفديف" في الجنوب.
وحولت حركة المرور في المنطقة نتيجة حريق على طول الطريق السريع المؤدي إلى مدينة "فارنا" المطلة على البحر الأسود.
ومن المرجح أن تستمر موجة الحر، وهي الأولى هذا الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في العديد من المناطق، حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية. 

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المصدر: د ب أ
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