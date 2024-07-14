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بايدن يدلي بأول تصريح بعد محاولة اغتيال ترامب

الرئيس الأميركي جو بايدن يدلي بأول تصريح بعد محاولة اغتيال ترامب
14 يوليو 2024 22:36

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، بأول تصريح بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت خلال تجمع انتخابي.
وندد بايدن بمحاولة الاغتيال وقال إنه يشعر بالامتنان لأن ترامب يتعافى من جروحه الناجمة عن الحادث.
وبصفته رئيسا أميركيا سابقا، يتمتع ترامب بحماية مدى الحياة يوفرها جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي.
وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى رئيس الخدمة السرية بمراجعة كل إجراءات الأمن في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يبدأ غدا الاثنين.
وأضاف الرئيس الأميركي، في تصريحات في البيت الأبيض، أنه سيلقي خطابا على الشعب الأميركي بعد ساعات بشأن ضرورة الوحدة.
تأتي محاولة الاغتيال قبل أيام من ترشيح ترامب من قبل الحزب الجمهوري ليخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل أمام بايدن في محاولة للعودة إلى البيت الأبيض
وقال بايدن إنه أمر بإجراء تحقيق للوقوف على ما حدث خلال تجمع ترامب الانتخابي في بنسلفانيا.
وأضاف "لا يوجد مكان في أميركا لهذا النوع من العنف أو أي عنف آخر. محاولة الاغتيال تتعارض مع كل ما نمثله".
وأوضح بايدن "لا تطلقوا افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص أو انتماءاته"، مؤكدا أن أي معلومات لم تتوفر بعد عن دوافع مطلق النار.
وأكد الرئيس الأميركي أنه أجرى "محادثة قصيرة لكن جيدة" مع ترامب بعد محاولة الاغتيال.
وأضاف الرئيس الديمقراطي "يجب علينا أن نتوحد كأمة لإظهار ما نحن عليه".

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