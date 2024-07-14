الرئاسة العراقية تدعو للشراكة الوطنية

هدى جاسم (بغداد)

دعت رئاسة الجمهورية في العراق، أمس، إلى المضي قدماً في النظام الديمقراطي، وإلى العمل على تحقيق الشراكة الوطنية في إدارة الدولة العراقية بين أطياف الشعب العراقي جميعاً دون تمييز أو إقصاء.

وذكرت الرئاسة، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لـ«ثورة 14 تموز» التي أعلنت النظام الجمهوري في البلاد عام 1958: «يستعيد شعبنا اليوم الذكرى السنوية لثورة الرابع عشر من يوليو وتأسيس النظام الجمهوري في بلدنا لإدارة الحكم والسلطات على أسس ديمقراطية». وأكدت الرئاسة أن الدستور العراقي الذي صدر في عام 2005 و«المستَفتى عليه شعبياً عبر عن الموقف الشعبي المتمسك بنظامه الجمهوري»، مشيرةً إلى «المشاركة الفاعلة في العملية السياسية بما يعزز إرادة الشعب، ويمنع عودة الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرارات وبناء دولته الحرة الكريمة والمتقدمة».