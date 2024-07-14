26 قتيلاً في هجوم لميليشيات «كوديكو» بشرق الكونغو

كينشاسا (وكالات)

قُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً في هجوم شنته عناصر ميليشيات «تعاونية من أجل تنمية الكونغو» (كوديكو) على منطقة «بلوتو» التجارية في إقليم «دجوجو» بمقاطعة «إيتوري» شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت مصادر أمنية كونغولية، أمس، إن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى أن من بين القتلى 13 عنصراً من ميليشيات «زائير» و7 من ميليشيات «كوديكو»، فضلا عن 6 جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت المصادر أن مقاتلين من «كوديكو» هاجموا منطقةَ «بلوتو» التجارية الواقعة على بعد حوالي 90 كيلومتراً شمال غرب مدينة بونيا بمقاطعة «إيتوري» في شمال شرق البلاد.