الإثنين 15 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

26 قتيلاً في هجوم لميليشيات «كوديكو» بشرق الكونغو

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية (أرشيفية)
15 يوليو 2024 01:29

كينشاسا (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً على كنيسة أرثوذكسية
تحذير أممي من انتشار الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية

قُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً في هجوم شنته عناصر ميليشيات «تعاونية من أجل تنمية الكونغو» (كوديكو) على منطقة «بلوتو» التجارية في إقليم «دجوجو» بمقاطعة «إيتوري» شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت مصادر أمنية كونغولية، أمس، إن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى أن من بين القتلى 13 عنصراً من ميليشيات «زائير» و7 من ميليشيات «كوديكو»، فضلا عن 6 جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضافت المصادر أن مقاتلين من «كوديكو» هاجموا منطقةَ «بلوتو» التجارية الواقعة على بعد حوالي 90 كيلومتراً شمال غرب مدينة بونيا بمقاطعة «إيتوري» في شمال شرق البلاد.

الكونغو
الكونغو الديمقراطية
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
الأخبار العالمية
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
اليوم 17:52
إسبانيا تسطع في سماء أوروبا بـ «النجمة القياسية»
الرياضة
إسبانيا تسطع في سماء أوروبا بـ «النجمة القياسية»
15 يوليو 2024
الحرس الشخصي يحيط بترامب عقب محاولة الاغتيال وتظهر على وجه ترامب دماء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب
15 يوليو 2024
أنصار ترامب ملطخين بالدماء في المدرجات بعد إطلاق النار على المرشح الجمهوري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زعماء بالعالم يدينون استهداف ترامب
15 يوليو 2024
شاب فلسطيني يقف قرب مناطق تعرضت للقصف في المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة وسط غزة
15 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©