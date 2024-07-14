مقتل 10 إرهابيين بعملية عسكرية في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي مقتل 10 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية وسط البلاد.

وقال الجيش في بيان أصدره، أمس، إن قواته نفذت عملية عسكرية في منطقة بيريبال التابعة لمديرية بولوبوردي في إقليم هيران بوسط البلاد. وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 10 عناصر من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وكان الجيش الصومالي قد أعلن قبل يومين استعادة سيطرته على منطقتي «بوروين» و«شو» التابعتين لمحافظة «هيران» في وسط البلاد.

وتقاتل حركة «الشباب» المتطرفة منذ أكثر من 17 عاماً في الصومال، وقد نفذت العديدَ من الهجمات الإرهابية في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد، على الرغم من أنه لم يتم تسجيل سوى القليل منها في الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل العمليات العسكرية الواسعة التي يشنها ضدها الجيش الصومالي مدعوماً بقوات من الاتحاد الأفريقي.