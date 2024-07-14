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بريطانيا: ملتزمون بحل الدولتين

طفلان ينظران إلى أنقاض منزل مدمر في رفح (أرشيفية)
15 يوليو 2024 01:30

لندن (وكالات)

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أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، أن الوزير ديفيد لامي سيبحث، خلال اجتماعاته مع القيادة الفلسطينية، التزام بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسيدعو لوقف توسع المستوطنات غير الشرعية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وأوضح بيان للوزارة أن الوزير سيؤكد الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، بما يضمن إطلاق سراح المحتجزين، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ونقل البيان عن لامي قوله «سأعقد اجتماعات مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لتأكيد رغبة بريطانيا والتزامها بلعب دور دبلوماسي في التوصل لوقف لإطلاق النار وخلق الأجواء المناسبة نحو المضي قدماً بشكل موثوق، ولا يمكن التراجع عنه نحو حل الدولتين».
وأضاف: «هناك حاجة لضمان أمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه أن تتمتع الدولة الفلسطينية بالسيادة، وتتوافر لها سبل الحياة».

بريطانيا
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غزة
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