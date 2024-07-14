مصدر مصري: ادعاءات إسرائيل محاولة لتغطية فشلها في تحقيق أهداف الحرب

القاهرة (وام)

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن ادعاءات إسرائيل بشأن تهريب السلاح إلى غزة هي محاولة لتغطية فشلها في تحرير المحتجزين وتحقيق أي تقدم في أهداف الحرب. وقال المصدر، في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إن «الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع سكان قطاع غزة والإبادة الجماعية كوسيلة للبقاء في السلطة».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مساء أمس الأول، في كلمة متلفزة أن حكومته لن توقف الحرب إلا بعد وقف تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة، ومنع حاملي السلاح من العودة إلى الشمال، والإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين في المرحلة الأولى، مع منح إسرائيل الحق في استئناف الحرب بعد هذه المرحلة.