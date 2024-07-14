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«التعاون الخليجي» يدعو إلى إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

«التعاون الخليجي» يدعو إلى إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
15 يوليو 2024 01:30

الرياض (الاتحاد)

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دعت دول مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإيقاف الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. 
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان أمس، عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي لمنطقة «المواصي» بمدينة خان يونس في قطاع غزة، مؤكداً «أن هذا القصف دليل على سلسلة الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني». وأوضح البديوي أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أصبحت لا تعترف بأي مبادئ أو قوانين أو معاهدات سواء على المستوى القانوني أو الإنساني أو الأخلاقي». وقال البديوي «إن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب الجرائم البشعة ضد الأبرياء، يستدعي فورا من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها». 
وجدد البديوي «على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».

مجلس التعاون الخليجي
فلسطين
إسرائيل
غزة
جاسم محمد البديوي
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