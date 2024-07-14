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زعماء بالعالم يدينون استهداف ترامب

أنصار ترامب ملطخين بالدماء في المدرجات بعد إطلاق النار على المرشح الجمهوري (أ ف ب)
15 يوليو 2024 01:30

عواصم (وكالات)

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ندد عدد من زعماء وقادة العالم، بإطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، أمس الأول، والذي أسفر عن إصابته في أذنه اليمنى وقتل مطلق النار، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشكل قاطع عمل العنف السياسي هذا». وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: «أدين الهجوم، العنف السياسي لا مكان له في ديموقراطيّاتنا، دول الناتو تقف متحدة للدفاع عن حريتنا وقيمنا».
كما أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ «الكرملين يدين بشدّة أيّ مظهر من مظاهر العنف كجزء من النضال السياسي». ودان الفاتيكان محاولة الاغتيال، معرباً عن قلقه بعد هذا الهجوم الذي يشكل «إساءة للناس وللديموقراطية». وندد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ«محاولة الاغتيال الشائنة» التي استهدفت ترامب مضيفا «أعمال العنف هذه تهدد الديموقراطية».
وتمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشفاء العاجل لترامب، معتبرا محاولة الاغتيال «مأساة لديموقراطياتنا».
وكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة «إكس»: «العنف السياسي، بأيّ شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا».
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنّ «أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المُظلمة».
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني عن تضامنها مع ترامب، وأملت في أن «يسود الحوار والمسؤوليّة على الكراهية والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابيّة».
وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن صدمته، وقال «مثل هذا العنف لا مبرّر له ولا مكان له في هذا العالم، يجب ألا يسود العنف أبداً».
وفي مدريد، دان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الهجوم، قائلا إن «العنف والكراهية ليس لهما مكان في الديموقراطية».
وعلق رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقول إنه «مصدوم»، معتبراً أن «العنف السياسي غير مقبول في مجتمعاتنا الديموقراطية». واعتبر الرئيس البولندي أندريه دودا الهجوم «حدثا صادما للعالم الديموقراطي». كما دان رؤساء حكومات دول شمال أوروبا جميعا الاعتداء الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق، منددين بالعنف السياسي بكافة أشكاله.

 

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